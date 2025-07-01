Pour les zones qui nécessitent une attention particulière, vous pouvez maintenir l'accessoire SkinLED en place sur une zone précise pendant 10 secondes maximum.

Décrivez des mouvements réguliers et évitez le contour des yeux pour plus de confort et un résultat uniforme.

N'utilisez pas l'accessoire SkinLED sur les yeux et ne dirigez pas la lumière vers les yeux (ouverts ou fermés).