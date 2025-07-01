Assistance Philips Comment fixer le sabot sur ma tondeuse bikini Philips ?

Vous pouvez utiliser la tête de tondeuse bikini pour tailler la zone du maillot et créer différents styles. Vous pouvez également fixer le sabot bikini pour couper les poils à une longueur de 3 mm.

Remarque : Si l'élément de coupe se désolidarise de la tête de tondeuse bikini, vous pouvez le remettre en place. Clipsez l'élément de coupe sur la tête de tondeuse.

Lorsque vous utilisez l'appareil au niveau des zones intimes (extérieur et intérieur des grandes lèvres), veillez à fixer le sabot à la tête de tondeuse.

Pour fixer le sabot (Illustration 1) :

Insérez la partie saillante sur le côté du sabot dans l'encoche de la tête de tondeuse. Appuyez sur le sabot jusqu'à ce que la partie saillante située de l'autre côté du sabot s'enclenche dans l'encoche de l'autre côté de la tête de tondeuse. Vous entendrez un clic lorsque le sabot sera correctement fixé.

Pour retirer le sabot (Illustration 2) :

Sur un côté du sabot, insérez un ongle entre le sabot et la tête de tondeuse. Tirez avec l'ongle jusqu'à ce que le sabot se détache de la tête de tondeuse. Ne le retirez pas en tirant au niveau de la partie arrière ou des dents du sabot.