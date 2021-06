Suivez nos conseils ci-dessous pour obtenir les meilleurs résultats avec votre tondeuse Philips et éviter les sensations désagréables et les irritations cutanées.Pour plus de conseils et astuces afin d'éviter les irritations de la peau, téléchargez l'application Philips Grooming disponible sur Google Play et l' App Store

L'utilisation d'une grille de rasage est-elle sans danger pour le corps ?

Si vous souhaitez savoir dans quelle mesure l'utilisation d'une grille de rasage sur votre corps est sûre, reportez-vous aux informations ci-dessous.



Tous les produits Philips dotés d'une grille de rasage sont respectueux de la peau. Philips n'est pas une autorité compétente en matière de dermatologie et n'est donc pas habilité à dispenser des conseils sur la peau, les cheveux ou les ongles portant sur des cas individuels.



Avant d'utiliser un produit Philips doté d'une grille de rasage, il est recommandé de le contrôler visuellement pour vous assurer que cette dernière est toujours intacte. Remplacez la grille immédiatement lorsqu'elle est endommagée, via notre Boutique en ligne ou votre Service Consommateurs local.



Vous pouvez utiliser la grille de rasage pour couper et raser les poils situés en dessous du cou, par exemple les aisselles, les bras, les jambes et la zone pubienne. Nous vous déconseillons de l'utiliser sur votre visage ou votre tête, car vous n'obtiendrez pas les résultats souhaités et cela pourrait également abîmer votre peau.



Certains produits sont fournis avec des accessoires supplémentaires à utiliser sur les zones sensibles, comme la zone pubienne. Vous trouverez plus d'informations sur l'utilisation de ces accessoires dans votre manuel d'utilisation ou vous pouvez également nous contacter.



S'il vous reste des incertitudes concernant l'utilisation des appareils Philips dotés d'une grille de rasage, consultez votre médecin ou professionnel de santé pour savoir si votre peau est adaptée à ce type d'appareil.