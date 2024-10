Les écrans OLED et QD OLED de Philips sont couverts par une garantie d’usine de trois ans, qui inclut la couverture du burn-in pour les écrans OLED et QD OLED*. Pour vous offrir un niveau de sécurité supplémentaire, nous avons établi des consignes d’entretien de base pour chaque produit OLED et QD OLED concerné. Ces consignes se trouvent dans les documents « Special Care for OLED Monitors (L’entretien des écrans OLED) » et « Special Care for QD OLED Monitors (L’entretien des écrans QD OLED) » situés dans la section Manuels et documentation de la page d’assistance Philips pour le produit correspondant.

* Soumis aux conditions de garantie de Philips. La couverture du burn-in pour les écrans OLED et QD OLED est soumise au respect des documents « Special Care for OLED Monitors (L’entretien des écrans OLED) » et « Special Care for QD OLED Monitors (L’entretien des écrans QD OLED) » spécifiques à chaque modèle. Valable dans l’Union européenne uniquement.