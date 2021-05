Que signifie « rasé de près » ?

Avant de commencer, il faut définir l’objectif. Un rasage de près signifie un rasage à blanc (pas de barbe de 3 jours, pas de poils): c’est un rasage impeccable et tout en douceur, qui révèle votre allure. Vous êtes prêt ? Voici comment vous raser de près en quelques minutes.

Sec ou humide ?

Avec un rasoir, le rasage à sec est plus doux pour la peau et moins susceptible de causer des entailles et des coupures. Le rasage humide est rafraîchissant et doux, tant que vous n'oubliez pas la mousse à raser. Il peut être difficile de trouver la bonne méthode, surtout si vous avez la peau sensible, mais vous disposez heureusement d'une assistance à portée de main.



Conseils de rasage

Le programme de rasage personnalisé de l'application GroomTribe vous propose des conseils sur mesure pour un rasage optimal. Son guide de rasage renforce votre méthode en temps réel. De plus, le rasage synchronisé utilise vos données de rasage à long terme pour ajuster les conseils prodigués.



Étape 1. Restez cool

Avant de prendre votre rasoir, lavez et rincez votre visage afin qu'il soit parfaitement propre. Évitez les douches chaudes, au risque de rendre votre peau difficile à raser à cause de la chaleur et de la transpiration. Dans tous les cas, assurez-vous que votre peau soit sèche avant de poursuivre.

Étape 2. Soyez ferme, mais juste



Votre Series 7000 peut raser jusqu'à une barbe de trois jours. Si vos poils dépassent cette longueur, coupez-les d'abord. Pour un rasage de près sur peau humide (y compris sous la douche), appliquez de la mousse ou du gel à raser et commencez à vous raser en réalisant des mouvements circulaires.



Suivez le sens du poil lors du premier passage, puis rasez dans le sens inverse pour un fini impeccable. Si votre peau est particulièrement sensible, passez cette dernière étape.



Tirez délicatement sur votre peau avec votre main libre pour faciliter le passage des lames, sans exagérer. Il n'est pas nécessaire d'appuyer beaucoup pour un rasage de près, ne pressez donc pas le rasoir trop fort sur votre peau.



Le rasoir détecte la densité de votre barbe et adapte automatiquement la puissance en conséquence pour optimiser son efficacité. Inutile de repasser plusieurs fois sur les mêmes zones, ce qui aide à réduire le risque d'irritations.



En cas de rasage sur peau humide, rincez la tête du rasoir toutes les 10 à 15 secondes pour nettoyer l'accumulation de mousse ainsi que les cellules mortes, les poils et les impuretés.



Étape 3. Prenez soin de vous

Après votre rasage, passez de l'eau chaude sur votre visage, rincez-le délicatement et appliquez de l'après-rasage ou de la crème hydratante si besoin. Rincez la tête du rasoir et laissez-la sécher à l'air libre.



C'est tout. En suivant ces étapes, vous pourrez sortir de chez vous avec le plus parfait des rasages. Et si un jour vous n’avez pas envie de vous raser, votre barbe naissante sera également très soignée.



Vous n'avez pas encore de programme de rasage personnalisé ?

Obtenez des conseils adaptés à vos problèmes de peau, qu'il s'agisse de rougeurs, d'irritations dues au rasage ou de poils incarnés. Élaborée en collaboration avec des dermatologues, l'application connectée suit vos progrès, rasage après rasage.



Pour commencer, téléchargez et associez l'application GroomTribe pour iOS et Android.

