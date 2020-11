Il existe de nombreuses différences entre le brossage manuel et le brossage à l'aide d'une brosse à dents électrique Philips Sonicare. Découvrez tous les avantages.

Les brosses à dents Sonicare nettoient différemment

Les brosses à dents électriques nettoient plus en profondeur que les brosses à dents manuelles.

Recommandées par les dentistes

Les brosses à dents électriques sont recommandées par la plupart des dentistes pour aider à améliorer la santé buccodentaire, car leur capacité à éliminer la plaque dentaire est supérieure à celle des brosses à dents manuelles.

Caution scientifique

Notre technologie sonique est approuvée par plus de 175 études cliniques et de laboratoires réalisées dans plus de 50 universités et instituts de recherche dans le monde.

Marque la plus recommandée

Ces résultats, ainsi que l'expérience des utilisateurs, font de Philips Sonicare la brosse à dents la plus recommandée par les dentistes du monde entier.

Technologie Sonique brevetée

Notre technologie sonique brevetée offre une vitesse de déplacement des brins inégalée (le mouvement de la tête de la brosse dans votre bouche) en combinant rapidité d'action et mouvement de grande amplitude. Ce mouvement crée une action de nettoyage dynamique qui dirige les fluides dans les interstices de vos dents et sur les gencives, pour une bouche plus propre et plus saine.