Créez des smoothies parfaitement onctueux et des jus avec ou sans pulpe grâce à la technologie Flip&Juice™ (combinaison d'un blender High Speed et d'une centrifugeuse). Grâce au design révolutionnaire de son bol et au système de filtre intégré, votre boisson s'adapte aux goûts et aux préférences de votre famille. Vous pourrez préparer deux types de jus : des jus clairs, notamment du lait végétal, et des jus épais (avec pulpe). Utilisez des fruits juteux (oranges, raisins, etc.) pour créer tous les types de jus que vous préférez. Pour les légumes et les fruits qui contiennent naturellement moins de jus (pommes, carottes), il faudra ajouter un peu d'eau ou les mélanger à des fruits juteux.