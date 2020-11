L'indice de performance Philips est conçu pour aider les consommateurs à comparer facilement les performances globales de nettoyage des modèles de la gamme d'aspirateurs filaires Philips.

L'indice de performance Philips est le fruit de cinq mesures de performance des aspirateurs filaires Philips.

Il inclut les performances d'aspiration de la poussière fine* et des grosses particules** aussi bien sur les sols durs que les tapis. Il évalue également la continuité de la puissance d'aspiration parallèlement au remplissage du bac à poussière***.​

Chaque catégorie est évaluée sur une échelle de 1 à 6 points. L'indice de performance total correspond à la somme des scores obtenus pour les catégories suivantes : poussière fine (1/3), grosses particules (1/3) et continuité de la puissance d'aspiration (1/3, ce score est multiplié par deux pour obtenir un coefficient égal à la somme des deux autres). Un total supérieur à 31 points permet d'obtenir un indice de performance de 6 étoiles, un total compris entre 28 et 31 points équivaut à 5 étoiles, un total compris entre 24 et 27 points équivaut à 4 étoiles, un total compris entre 20 et 23 points équivaut à 3 étoiles, un total compris entre 16 et 20 points équivaut à 2 étoiles et un total inférieur à 16 points équivaut à 1 étoile.

*Performance mesurée conformément à la norme internationale EN60312-1:2017

**Performance mesurée selon le test de nettoyage des grosses particules mis au point par Philips

***Performance mesurée selon la norme EN60312-1:2017