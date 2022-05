Comment nettoyer des baskets : un guide d'entretien

Avec jusqu'à 500 rotations par minute, le Nettoyeur de baskets de Philips nettoie efficacement vos chaussures, quel que soit leur matériau. Il vous suffit de choisir l’une des trois brosses pour nettoyer différents types de matériaux :



La brosse dure est idéale pour les matériaux durs comme le caoutchouc texturé ou pour nettoyer la semelle d’une basket.

La brosse douce peut être utilisée sur une grande variété de surfaces, ce qui la rend idéale pour les tissus/mailles et les toiles.

L'éponge souple est idéale pour les matériaux délicats tels que le PVC, le cuir, le daim et le caoutchouc lisse, ainsi que pour nettoyer la semelle intérieure d’une chaussure.



Une fois que vous avez choisi la bonne brosse, il vous suffit de l'humidifier avec un peu d'eau et de savon, et de la laisser glisser sur chaque chaussure. Après quelques minutes, vos chaussures seront comme neuves. Essuyez vos baskets avec un chiffon et le tour est joué !

Le Nettoyeur de baskets offre une solution simple et durable pour nettoyer vos baskets blanches. Plus doux que de laver des baskets en machine, vous pourrez porter vos chaussures préférées plus longtemps, ce qui vous fera gagner du temps et de l’argent. Vous les salissez. Nous les nettoyons.