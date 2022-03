Si la conduite vous passionne, laissez les lampes pour éclairage automobile Philips RacingVision GT200 hisser votre expérience de conduite à un niveau supérieur. L'éclairage jusqu'à 200 % plus lumineux projeté à plus de 80 mètres plus loin augmente la visibilité et améliore les temps de réaction, pour une conduite pleine de sensations.



Découvrez la puissance de RacingVision GT200