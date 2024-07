Dimensionnez vos efforts en génomique

Notre technologie basée sur le cloud permet de s’assurer que les cliniciens et les chercheurs ne sont pas limités par des contraintes techniques. La plate-forme Philips HealthSuite Digital Platform est la meilleure architecture dans le cloud conforme à la norme HIPAA conçue pour les établissements de santé. Elle s’intègre de façon transparente avec les autres sources de données Philips (dossier patient virtuel, anatomopathologie numérique, radiologie, etc.) et les systèmes externes (DPI, LIMS) qui combinent plusieurs silos de données pour obtenir des dossiers individuels plus complets et des soins plus précis.