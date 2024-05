IntelliSite Image Management System Solution de gestion des images numériques

Composé d’une visionneuse de pathologie, d’un serveur et d’une application de stockage, le système IntelliSite Image Management System (IMS) est conçu pour renforcer l’efficacité et le rendement de votre laboratoire de pathologie. La conception ouverte et évolutive ainsi que la nouvelle interface utilisateur s’intègrent à votre environnement d’infrastructure informatique et votre processus. L’IMS gère les référentiels d’images, notamment les images de lames entières (WSI) et macroscopiques, ainsi que des fonctionnalités complètes d’intégration du SIL, de mise en réseau, de sécurité, de suivi système et d’archivage. Un accès facile aux informations et aux ressources peut améliorer l’examen des cas numériques.