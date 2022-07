Compte tenu de la nature imprévisible des soins pré-hospitaliers, les solutions Philips pour les services médicaux d’urgence sont conçues pour fonctionner dans les conditions auxquelles les secouristes et les cliniciens sont confrontés et pour répondre aux exigences de telles situations. Compactes et légères, elles offrent des capacités de monitorage avancées et de réanimation ainsi que la possibilité de partager des données patient en temps réel via une communication bidirectionnelle, afin de faciliter une prise de décision claire et documentée. En outre, elles permettent aux secouristes d’intervenir rapidement dans les situations d’urgence où chaque seconde compte.