Créé par des soignant(e)s, pour les soignant(e)s





En tant que partenaire clinique des services de soins intensif, Philips est à l’écoute des défis quotidiens relevés par vos équipes et des solutions qui vous sont nécessaires. Nous vous accompagnons dans l’amélioration continue de la prise en charge des patients, avec des technologies innovantes pour aider vos équipes lors des moments décisifs du parcours de soins. Nous travaillons en étroite collaboration avec les établissements de santé, les acteurs nationaux et régionaux dans l’objectif d’optimiser l’organisation de vos équipes et améliorer la collaboration en matière de soins, tout en facilitant l’échange de données entre les acteurs du secteur médical, et mieux répondre aux besoins suivants: