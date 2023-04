Situations pouvant être améliorées par les solutions de prise en charge des patients en soins intensifs:



Écart croissant entre le niveau d’expérience du personnel infirmier et la complexité des patients en raison du renouvellement fréquent des équipes soignantes, ayant pour résultat une hausse des événements indésirables

Augmentation des populations de patients plus âgés, plus malades et au tableau clinique complexe, entraînant des transferts moins prévisibles et des admissions non prévues



Hausse de la surcharge cognitive et de l’épuisement des équipes soignantes



Nécessité de disposer de données en temps réel pour planifier les ressources et proposer des parcours de soins adaptés



Pénalités de remboursement liées à la qualité des soins et aux taux de réadmission