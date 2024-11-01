Les sucettes pour nourrissons sont des dispositifs médicaux de classe I, fabriqués par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié British Standards Institution. Elles sont destinées à apaiser et favoriser l’apprentissage de la succion des nourrissons. Les actes effectués avec les sucettes pour nourrissons sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. « La salle interventionnelle Allura Clarity est un dispositif médical de classe IIb, fabriqué par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par les organismes Dekra Certification BV 0344. Elle est destinée au traitement de maladies cardiovasculaires. La salle interventionnelle Allura en environnement bloc est prise en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations : consultez ameli.fr. Lisez attentivement la notice d’utilisation ou l’étiquetage. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. »