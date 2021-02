Pour un traitement en toute confiance

Solutions de radio-oncologie Philips



La radiothérapie peut être efficace pour aider les patients à surmonter le cancer. Dans le même temps, les processus de radiothérapie sont souvent fragmentés et inefficaces. Les incertitudes en cours de route peuvent avoir une incidence sur la qualité et rendre difficile la prestation constante d’un traitement précis et opportun. Les équipes soignantes veulent réduire ces incertitudes et être plus confiantes dans leur capacité à fournir une thérapie transparente et ciblée pour chaque patient. L’imagerie joue un rôle crucial, qu’il s’agisse de mieux comprendre les caractéristiques des tumeurs, d’améliorer la délimitation du volume cible et des organes et structures à risque, d’accroître la précision du traitement ou de mieux évaluer la réponse du patient au traitement.