Libérer la véritable puissance de la simulation par RM

La simulation innovante par IRM uniquement du bassin vous permet de planifier la radiothérapie pour les patients atteints de cancer pelvien (hommes et femmes) avec tumeurs des tissus mous en utilisant l’IRM comme solution à modalité unique. En un seul examen IRM, la simulation par RM uniquement offre un excellent contraste des tissus mous pour la délimitation cible et la délimitation des organes à risque, ainsi que des informations sur la densité basée sur la TDM pour les calculs de dose. Non seulement cela étend les avantages du contraste exceptionnel des tissus mous de l’IRM à la planification de la radiothérapie, mais cela élimine également l’enregistrement IRM-TDM laborieux et sujet aux erreurs à partir du processus, réduisant ainsi les incertitudes et la complexité.