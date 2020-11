Pour un traitement en toute confiance

Philips offre une gamme éprouvée de solutions de radiothérapie dédiées allant de l’imagerie diagnostique à la planification de traitement. Grâce à l’intégration d’outils, de systèmes et de logiciels, nous vous aidons à améliorer la prise en charge des patients, à accélérer la mise en place des traitements et à améliorer la satisfaction des patients. Nous travaillons avec vous pour comprendre les sources d’incertitude et d’inefficacité tout au long du processus. Nous vous aidons ensuite à les traiter grâce à des solutions d’imagerie échographique avancées, à une planification de traitements évolutive et personnalisable, et à une automatisation intelligente des processus de travail. En tant que partenaire engagé, nous vous aidons à optimiser la valeur et la pérennité de vos investissements. Avec Philips, vous pouvez rendre vos processus de travail simples, rapides et précis du début à la fin. Soyez certains de pouvoir fournir des résultats de traitement constants.