Développez votre propre code afin de personnaliser vos solutions de gestion des données. Avec le kit SDK HeartStart Data (kit de développement logiciel), Philips entre dans l’ère des systèmes ouverts et de l’interopérabilité des données.

Cartographie de données

Rapports flexibles grâce à la cartographie de données

Le kit SDK HeartStart Data offre aux développeurs de systèmes de transmission de données médicales les outils nécessaires pour cartographier les données depuis les défibrillateurs HeartStart MRx, FR2+, FRx et Grand Public vers n’importe quel dossier patient informatisé (e-PCR).

Kit complet

Kit complet destiné aux développeurs

L’environnement de développement regroupe tous les outils dont un développeur a besoin pour élaborer et tester un code : bibliothèques de liaisons dynamiques (DLL), documentation, codes d’échantillonnage et données test.

Conforme aux normes du secteur

Environnement intuitif conforme aux normes du secteur

Le kit HeartStart Data SDK repose sur des technologies standard telles que C#, .NET et XML. Il fonctionne sur Windows 7 (32 bits) et Windows XP.

  • Cartographie de données
  • Kit complet
  • Conforme aux normes du secteur
