Développez votre propre code afin de personnaliser vos solutions de gestion des données. Avec le kit SDK HeartStart Data (kit de développement logiciel), Philips entre dans l’ère des systèmes ouverts et de l’interopérabilité des données.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
Rapports flexibles grâce à la cartographie de données
Le kit SDK HeartStart Data offre aux développeurs de systèmes de transmission de données médicales les outils nécessaires pour cartographier les données depuis les défibrillateurs HeartStart MRx, FR2+, FRx et Grand Public vers n’importe quel dossier patient informatisé (e-PCR).
Rapports flexibles grâce à la cartographie de données
Le kit SDK HeartStart Data offre aux développeurs de systèmes de transmission de données médicales les outils nécessaires pour cartographier les données depuis les défibrillateurs HeartStart MRx, FR2+, FRx et Grand Public vers n’importe quel dossier patient informatisé (e-PCR).
Rapports flexibles grâce à la cartographie de données
Le kit SDK HeartStart Data offre aux développeurs de systèmes de transmission de données médicales les outils nécessaires pour cartographier les données depuis les défibrillateurs HeartStart MRx, FR2+, FRx et Grand Public vers n’importe quel dossier patient informatisé (e-PCR).
Kit complet
Kit complet destiné aux développeurs
L’environnement de développement regroupe tous les outils dont un développeur a besoin pour élaborer et tester un code : bibliothèques de liaisons dynamiques (DLL), documentation, codes d’échantillonnage et données test.
Kit complet destiné aux développeurs
L’environnement de développement regroupe tous les outils dont un développeur a besoin pour élaborer et tester un code : bibliothèques de liaisons dynamiques (DLL), documentation, codes d’échantillonnage et données test.
Kit complet destiné aux développeurs
L’environnement de développement regroupe tous les outils dont un développeur a besoin pour élaborer et tester un code : bibliothèques de liaisons dynamiques (DLL), documentation, codes d’échantillonnage et données test.
Conforme aux normes du secteur
Environnement intuitif conforme aux normes du secteur
Le kit HeartStart Data SDK repose sur des technologies standard telles que C#, .NET et XML. Il fonctionne sur Windows 7 (32 bits) et Windows XP.
Environnement intuitif conforme aux normes du secteur
Le kit HeartStart Data SDK repose sur des technologies standard telles que C#, .NET et XML. Il fonctionne sur Windows 7 (32 bits) et Windows XP.
Environnement intuitif conforme aux normes du secteur
Le kit HeartStart Data SDK repose sur des technologies standard telles que C#, .NET et XML. Il fonctionne sur Windows 7 (32 bits) et Windows XP.
Rapports flexibles grâce à la cartographie de données
Le kit SDK HeartStart Data offre aux développeurs de systèmes de transmission de données médicales les outils nécessaires pour cartographier les données depuis les défibrillateurs HeartStart MRx, FR2+, FRx et Grand Public vers n’importe quel dossier patient informatisé (e-PCR).
Rapports flexibles grâce à la cartographie de données
Le kit SDK HeartStart Data offre aux développeurs de systèmes de transmission de données médicales les outils nécessaires pour cartographier les données depuis les défibrillateurs HeartStart MRx, FR2+, FRx et Grand Public vers n’importe quel dossier patient informatisé (e-PCR).
Rapports flexibles grâce à la cartographie de données
Le kit SDK HeartStart Data offre aux développeurs de systèmes de transmission de données médicales les outils nécessaires pour cartographier les données depuis les défibrillateurs HeartStart MRx, FR2+, FRx et Grand Public vers n’importe quel dossier patient informatisé (e-PCR).
Kit complet
Kit complet destiné aux développeurs
L’environnement de développement regroupe tous les outils dont un développeur a besoin pour élaborer et tester un code : bibliothèques de liaisons dynamiques (DLL), documentation, codes d’échantillonnage et données test.
Kit complet destiné aux développeurs
L’environnement de développement regroupe tous les outils dont un développeur a besoin pour élaborer et tester un code : bibliothèques de liaisons dynamiques (DLL), documentation, codes d’échantillonnage et données test.
Kit complet destiné aux développeurs
L’environnement de développement regroupe tous les outils dont un développeur a besoin pour élaborer et tester un code : bibliothèques de liaisons dynamiques (DLL), documentation, codes d’échantillonnage et données test.
Conforme aux normes du secteur
Environnement intuitif conforme aux normes du secteur
Le kit HeartStart Data SDK repose sur des technologies standard telles que C#, .NET et XML. Il fonctionne sur Windows 7 (32 bits) et Windows XP.
Environnement intuitif conforme aux normes du secteur
Le kit HeartStart Data SDK repose sur des technologies standard telles que C#, .NET et XML. Il fonctionne sur Windows 7 (32 bits) et Windows XP.
Environnement intuitif conforme aux normes du secteur
Le kit HeartStart Data SDK repose sur des technologies standard telles que C#, .NET et XML. Il fonctionne sur Windows 7 (32 bits) et Windows XP.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.