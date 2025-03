Résumé des données Q-CPR

Lorsqu’il est associé au logiciel clinique Philips HeartStart Event Review Pro, le module Q-CPR devient un outil complet et flexible de consultation de données à des fins d’analyse rétrospective, de formation et d’amélioration continue. Le logiciel Event Review Pro enregistre et mémorise l’intégralité de l’incident, y compris les données Q-CPR, en vue d’analyses ultérieures et d’analyses rétrospectives de suivi.