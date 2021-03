La planification IMRT comporte de nombreux défis à relever. Tout d’abord, ce processus souvent fastidieux ne génère pas toujours des résultats homogènes. Ensuite, les nombreuses étapes qui le composent retardent fréquemment le début du traitement. En outre, le processus est répétitif et nécessite une importante interaction entre le planificateur et le médecin. Enfin, la qualité du plan tend à varier selon l’expérience de l’utilisateur, créant des incohérences au niveau du traitement. Pinnacle³ Auto-Planning accélère l’ensemble du processus, le rend moins contraignant et plus reproductible.