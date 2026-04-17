Avertissement

1Hôpital affilié à la Harvard Medical School.

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays.

IntelliSpace Perinatal est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l'organisme certifié VDE 0366. Il est destiné à la surveillance maternelle et foetal. Cette surveillance est prise en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation ou l’étiquetage. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Le système IntelliSpace PACS est un dispositif médical de classe IIa fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TUV SUD 0123. Il est destiné à la visualisation, le traitement et le diagnostic des images. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Juin 2018