Grâce à ses outils de planification de traitement rapides, précis et interactifs, Pinnacle³ est l’un des meilleurs systèmes de planification de radiothérapie. Reconnu pour ses performances, sa fiabilité et son environnement de planification intuitif et flexible permettant de simplifier les processus, le système Pinnacle³ est devenu la référence en termes de planification adaptative dans le domaine de la radiothérapie guidée par l’image (IGRT).
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Des options entièrement intégrées de stéréotaxie, curiethérapie, simulation, fusion d’images, IMRT et utilisant des photons ou électrons vous permettent de planifier efficacement vos traitements à partir d’une seule et même plate-forme.
Efficacité de l’IGRT
Des options entièrement intégrées de stéréotaxie, curiethérapie, simulation, fusion d’images, IMRT et utilisant des photons ou électrons vous permettent de planifier efficacement vos traitements à partir d’une seule et même plate-forme.
Efficacité de l’IGRT
Des options entièrement intégrées de stéréotaxie, curiethérapie, simulation, fusion d’images, IMRT et utilisant des photons ou électrons vous permettent de planifier efficacement vos traitements à partir d’une seule et même plate-forme.
Model Based Segmentation
Gain de temps
Le logiciel MBS (Model Based Segmentation) comprend une bibliothèque anatomique de modèles de structure d’organes patient en 3D : les oncologues passent ainsi moins de temps à tracer les contours manuellement. Il permet en outre de propager le dessin d’un organe sur une série d’images 4D afin de déterminer l’évolution d’une tumeur chez un patient.
Gain de temps
Le logiciel MBS (Model Based Segmentation) comprend une bibliothèque anatomique de modèles de structure d’organes patient en 3D : les oncologues passent ainsi moins de temps à tracer les contours manuellement. Il permet en outre de propager le dessin d’un organe sur une série d’images 4D afin de déterminer l’évolution d’une tumeur chez un patient.
Gain de temps
Le logiciel MBS (Model Based Segmentation) comprend une bibliothèque anatomique de modèles de structure d’organes patient en 3D : les oncologues passent ainsi moins de temps à tracer les contours manuellement. Il permet en outre de propager le dessin d’un organe sur une série d’images 4D afin de déterminer l’évolution d’une tumeur chez un patient.
Traitement des images 3D volumétriques
Netteté du rendu
Les puissants outils de visualisation du logiciel Pinnacle³ offrent un rendu volumique net, permettant à l’utilisateur de visualiser l’anatomie réelle du patient à partir de l’ensemble de données 3D. Vous n’avez donc plus besoin de tracer les contours des structures cutanées ou osseuses par exemple, pour les visualiser en 3D.
Netteté du rendu
Les puissants outils de visualisation du logiciel Pinnacle³ offrent un rendu volumique net, permettant à l’utilisateur de visualiser l’anatomie réelle du patient à partir de l’ensemble de données 3D. Vous n’avez donc plus besoin de tracer les contours des structures cutanées ou osseuses par exemple, pour les visualiser en 3D.
Netteté du rendu
Les puissants outils de visualisation du logiciel Pinnacle³ offrent un rendu volumique net, permettant à l’utilisateur de visualiser l’anatomie réelle du patient à partir de l’ensemble de données 3D. Vous n’avez donc plus besoin de tracer les contours des structures cutanées ou osseuses par exemple, pour les visualiser en 3D.
Environnement de planification intuitif
Flexibilité et simplicité d’utilisation
Le logiciel Pinnacle³ est un des leaders du marché car son environnement de planification assure un gain de temps et simplifie les processus de travail. Les scripts vous permettent d’enregistrer puis de consulter toutes les étapes importantes du processus de planification.
Flexibilité et simplicité d’utilisation
Le logiciel Pinnacle³ est un des leaders du marché car son environnement de planification assure un gain de temps et simplifie les processus de travail. Les scripts vous permettent d’enregistrer puis de consulter toutes les étapes importantes du processus de planification.
Flexibilité et simplicité d’utilisation
Le logiciel Pinnacle³ est un des leaders du marché car son environnement de planification assure un gain de temps et simplifie les processus de travail. Les scripts vous permettent d’enregistrer puis de consulter toutes les étapes importantes du processus de planification.
Réseau partagé entre plusieurs établissements
Planification flexible
L’environnement du logiciel Pinnacle³ étant accessible par plusieurs établissements, les dossiers patient peuvent être partagés entre différents hôpitaux et cliniques. Vous pouvez donc mettre en place un système de planification centralisée au sein de l’établissement principal, tout en ayant la possibilité de modifier ou d’analyser les plans depuis d’autres établissements.
Planification flexible
L’environnement du logiciel Pinnacle³ étant accessible par plusieurs établissements, les dossiers patient peuvent être partagés entre différents hôpitaux et cliniques. Vous pouvez donc mettre en place un système de planification centralisée au sein de l’établissement principal, tout en ayant la possibilité de modifier ou d’analyser les plans depuis d’autres établissements.
Planification flexible
L’environnement du logiciel Pinnacle³ étant accessible par plusieurs établissements, les dossiers patient peuvent être partagés entre différents hôpitaux et cliniques. Vous pouvez donc mettre en place un système de planification centralisée au sein de l’établissement principal, tout en ayant la possibilité de modifier ou d’analyser les plans depuis d’autres établissements.
Fusion d’images multimodalité
Amélioration de la planification de traitement
Il est essentiel d’identifier avec précision la localisation du volume cible et des structures cliniques. C’est pourquoi, l’application Pinnacle³ intègre l’imagerie multimodalité au processus de localisation et de planification. Vous pouvez ainsi définir le volume cible avec davantage de précision, réduire les éventuelles imprécisions liées à la translation manuelle sans fusion, identifier les zones tumorales actives et définir les régions fonctionnelles à éviter au cours de la radiothérapie.
Amélioration de la planification de traitement
Il est essentiel d’identifier avec précision la localisation du volume cible et des structures cliniques. C’est pourquoi, l’application Pinnacle³ intègre l’imagerie multimodalité au processus de localisation et de planification. Vous pouvez ainsi définir le volume cible avec davantage de précision, réduire les éventuelles imprécisions liées à la translation manuelle sans fusion, identifier les zones tumorales actives et définir les régions fonctionnelles à éviter au cours de la radiothérapie.
Amélioration de la planification de traitement
Il est essentiel d’identifier avec précision la localisation du volume cible et des structures cliniques. C’est pourquoi, l’application Pinnacle³ intègre l’imagerie multimodalité au processus de localisation et de planification. Vous pouvez ainsi définir le volume cible avec davantage de précision, réduire les éventuelles imprécisions liées à la translation manuelle sans fusion, identifier les zones tumorales actives et définir les régions fonctionnelles à éviter au cours de la radiothérapie.
Planification de traitement par faisceau d’électrons intégrée
Simplicité de planification
L’application Pinnacle³ simplifie la planification de traitement par faisceau d’électrons et se base sur une version modifiée de l’algorithme de Hogstrom, facile à mettre en œuvre. Le logiciel intègre des fonctions avancées de calcul des unités moniteur pour les champs bloqués ainsi que divers calculs de dose. Combiner la planification de faisceaux de photons avec d’autres modalités est facilement réalisable.
Simplicité de planification
L’application Pinnacle³ simplifie la planification de traitement par faisceau d’électrons et se base sur une version modifiée de l’algorithme de Hogstrom, facile à mettre en œuvre. Le logiciel intègre des fonctions avancées de calcul des unités moniteur pour les champs bloqués ainsi que divers calculs de dose. Combiner la planification de faisceaux de photons avec d’autres modalités est facilement réalisable.
Simplicité de planification
L’application Pinnacle³ simplifie la planification de traitement par faisceau d’électrons et se base sur une version modifiée de l’algorithme de Hogstrom, facile à mettre en œuvre. Le logiciel intègre des fonctions avancées de calcul des unités moniteur pour les champs bloqués ainsi que divers calculs de dose. Combiner la planification de faisceaux de photons avec d’autres modalités est facilement réalisable.
Analyse du plan
Changements en temps réel
Le logiciel comporte des outils d’analyse avancés permettant à l’utilisateur d’ajuster le plan et la charge du faisceau de manière interactive. Vous pouvez immédiatement visualiser les effets de ces changements à travers l’affichage de la dose en 2D, en 3D ou via les histogrammes dose-volume. La fonction d’analyse du plan calcule les probabilités de contrôle de l’évolution de la tumeur et de complication des tissus sains, permet la variation interactive de la pondération des faisceaux et la comparaison de différents essais dosimétriques.
Changements en temps réel
Le logiciel comporte des outils d’analyse avancés permettant à l’utilisateur d’ajuster le plan et la charge du faisceau de manière interactive. Vous pouvez immédiatement visualiser les effets de ces changements à travers l’affichage de la dose en 2D, en 3D ou via les histogrammes dose-volume. La fonction d’analyse du plan calcule les probabilités de contrôle de l’évolution de la tumeur et de complication des tissus sains, permet la variation interactive de la pondération des faisceaux et la comparaison de différents essais dosimétriques.
Changements en temps réel
Le logiciel comporte des outils d’analyse avancés permettant à l’utilisateur d’ajuster le plan et la charge du faisceau de manière interactive. Vous pouvez immédiatement visualiser les effets de ces changements à travers l’affichage de la dose en 2D, en 3D ou via les histogrammes dose-volume. La fonction d’analyse du plan calcule les probabilités de contrôle de l’évolution de la tumeur et de complication des tissus sains, permet la variation interactive de la pondération des faisceaux et la comparaison de différents essais dosimétriques.
CCCS
Calcul précis de la dose
L’algorithme CCCS (Collapsed Cone Convolution Superposition) du logiciel Pinnacle³ calcule la dose 3D totale, y compris les unités moniteur (calcul des quatre champs d’irradiation de la prostate en quelques secondes, par exemple), à l’aide de la technique de convolution/superposition adaptative.
Calcul précis de la dose
L’algorithme CCCS (Collapsed Cone Convolution Superposition) du logiciel Pinnacle³ calcule la dose 3D totale, y compris les unités moniteur (calcul des quatre champs d’irradiation de la prostate en quelques secondes, par exemple), à l’aide de la technique de convolution/superposition adaptative.
Calcul précis de la dose
L’algorithme CCCS (Collapsed Cone Convolution Superposition) du logiciel Pinnacle³ calcule la dose 3D totale, y compris les unités moniteur (calcul des quatre champs d’irradiation de la prostate en quelques secondes, par exemple), à l’aide de la technique de convolution/superposition adaptative.
Options de configuration du faisceau
Contrôle total
L’application Pinnacle³, donne aux utilisateurs le contrôle absolu sur la configuration du faisceau, la sélection de l’accélérateur, la taille du champ, en passant par la conception des blocs et les blocages prioritaires. Ils disposent également d’images en temps réel au fur et à mesure que la position de la table d’examen, du statif ou des collimateurs change.
Contrôle total
L’application Pinnacle³, donne aux utilisateurs le contrôle absolu sur la configuration du faisceau, la sélection de l’accélérateur, la taille du champ, en passant par la conception des blocs et les blocages prioritaires. Ils disposent également d’images en temps réel au fur et à mesure que la position de la table d’examen, du statif ou des collimateurs change.
Contrôle total
L’application Pinnacle³, donne aux utilisateurs le contrôle absolu sur la configuration du faisceau, la sélection de l’accélérateur, la taille du champ, en passant par la conception des blocs et les blocages prioritaires. Ils disposent également d’images en temps réel au fur et à mesure que la position de la table d’examen, du statif ou des collimateurs change.
Outils avancés de définition des contours
Planification rapide et précise
Avec les outils contextuels de Pinnacle³, les utilisateurs peuvent définir rapidement et avec précision les contours selon plusieurs modes : définition point par point, continue, automatique, par copie ou au pinceau. Tous les contours ayant été définis sont immédiatement disponibles pour toute fonction de simulation ou de planification.
Planification rapide et précise
Avec les outils contextuels de Pinnacle³, les utilisateurs peuvent définir rapidement et avec précision les contours selon plusieurs modes : définition point par point, continue, automatique, par copie ou au pinceau. Tous les contours ayant été définis sont immédiatement disponibles pour toute fonction de simulation ou de planification.
Planification rapide et précise
Avec les outils contextuels de Pinnacle³, les utilisateurs peuvent définir rapidement et avec précision les contours selon plusieurs modes : définition point par point, continue, automatique, par copie ou au pinceau. Tous les contours ayant été définis sont immédiatement disponibles pour toute fonction de simulation ou de planification.
Conception orientée objet
Simplicité de la planification 3D
Le logiciel Pinnacle³ est basée sur une conception orientée objet. Ainsi, lorsqu’un utilisateur se connecte pour la première fois, il est guidé tout au long du processus de planification, tout en ayant la possibilité de modifier un plan sans avoir à remonter la barre de menus. L’interface utilisateur graphique intuitive guide également l’utilisateur à travers la réalisation d’un plan 3D.
Simplicité de la planification 3D
Le logiciel Pinnacle³ est basée sur une conception orientée objet. Ainsi, lorsqu’un utilisateur se connecte pour la première fois, il est guidé tout au long du processus de planification, tout en ayant la possibilité de modifier un plan sans avoir à remonter la barre de menus. L’interface utilisateur graphique intuitive guide également l’utilisateur à travers la réalisation d’un plan 3D.
Simplicité de la planification 3D
Le logiciel Pinnacle³ est basée sur une conception orientée objet. Ainsi, lorsqu’un utilisateur se connecte pour la première fois, il est guidé tout au long du processus de planification, tout en ayant la possibilité de modifier un plan sans avoir à remonter la barre de menus. L’interface utilisateur graphique intuitive guide également l’utilisateur à travers la réalisation d’un plan 3D.
Des options entièrement intégrées de stéréotaxie, curiethérapie, simulation, fusion d’images, IMRT et utilisant des photons ou électrons vous permettent de planifier efficacement vos traitements à partir d’une seule et même plate-forme.
Efficacité de l’IGRT
Des options entièrement intégrées de stéréotaxie, curiethérapie, simulation, fusion d’images, IMRT et utilisant des photons ou électrons vous permettent de planifier efficacement vos traitements à partir d’une seule et même plate-forme.
Efficacité de l’IGRT
Des options entièrement intégrées de stéréotaxie, curiethérapie, simulation, fusion d’images, IMRT et utilisant des photons ou électrons vous permettent de planifier efficacement vos traitements à partir d’une seule et même plate-forme.
Model Based Segmentation
Gain de temps
Le logiciel MBS (Model Based Segmentation) comprend une bibliothèque anatomique de modèles de structure d’organes patient en 3D : les oncologues passent ainsi moins de temps à tracer les contours manuellement. Il permet en outre de propager le dessin d’un organe sur une série d’images 4D afin de déterminer l’évolution d’une tumeur chez un patient.
Gain de temps
Le logiciel MBS (Model Based Segmentation) comprend une bibliothèque anatomique de modèles de structure d’organes patient en 3D : les oncologues passent ainsi moins de temps à tracer les contours manuellement. Il permet en outre de propager le dessin d’un organe sur une série d’images 4D afin de déterminer l’évolution d’une tumeur chez un patient.
Gain de temps
Le logiciel MBS (Model Based Segmentation) comprend une bibliothèque anatomique de modèles de structure d’organes patient en 3D : les oncologues passent ainsi moins de temps à tracer les contours manuellement. Il permet en outre de propager le dessin d’un organe sur une série d’images 4D afin de déterminer l’évolution d’une tumeur chez un patient.
Traitement des images 3D volumétriques
Netteté du rendu
Les puissants outils de visualisation du logiciel Pinnacle³ offrent un rendu volumique net, permettant à l’utilisateur de visualiser l’anatomie réelle du patient à partir de l’ensemble de données 3D. Vous n’avez donc plus besoin de tracer les contours des structures cutanées ou osseuses par exemple, pour les visualiser en 3D.
Netteté du rendu
Les puissants outils de visualisation du logiciel Pinnacle³ offrent un rendu volumique net, permettant à l’utilisateur de visualiser l’anatomie réelle du patient à partir de l’ensemble de données 3D. Vous n’avez donc plus besoin de tracer les contours des structures cutanées ou osseuses par exemple, pour les visualiser en 3D.
Netteté du rendu
Les puissants outils de visualisation du logiciel Pinnacle³ offrent un rendu volumique net, permettant à l’utilisateur de visualiser l’anatomie réelle du patient à partir de l’ensemble de données 3D. Vous n’avez donc plus besoin de tracer les contours des structures cutanées ou osseuses par exemple, pour les visualiser en 3D.
Environnement de planification intuitif
Flexibilité et simplicité d’utilisation
Le logiciel Pinnacle³ est un des leaders du marché car son environnement de planification assure un gain de temps et simplifie les processus de travail. Les scripts vous permettent d’enregistrer puis de consulter toutes les étapes importantes du processus de planification.
Flexibilité et simplicité d’utilisation
Le logiciel Pinnacle³ est un des leaders du marché car son environnement de planification assure un gain de temps et simplifie les processus de travail. Les scripts vous permettent d’enregistrer puis de consulter toutes les étapes importantes du processus de planification.
Flexibilité et simplicité d’utilisation
Le logiciel Pinnacle³ est un des leaders du marché car son environnement de planification assure un gain de temps et simplifie les processus de travail. Les scripts vous permettent d’enregistrer puis de consulter toutes les étapes importantes du processus de planification.
Réseau partagé entre plusieurs établissements
Planification flexible
L’environnement du logiciel Pinnacle³ étant accessible par plusieurs établissements, les dossiers patient peuvent être partagés entre différents hôpitaux et cliniques. Vous pouvez donc mettre en place un système de planification centralisée au sein de l’établissement principal, tout en ayant la possibilité de modifier ou d’analyser les plans depuis d’autres établissements.
Planification flexible
L’environnement du logiciel Pinnacle³ étant accessible par plusieurs établissements, les dossiers patient peuvent être partagés entre différents hôpitaux et cliniques. Vous pouvez donc mettre en place un système de planification centralisée au sein de l’établissement principal, tout en ayant la possibilité de modifier ou d’analyser les plans depuis d’autres établissements.
Planification flexible
L’environnement du logiciel Pinnacle³ étant accessible par plusieurs établissements, les dossiers patient peuvent être partagés entre différents hôpitaux et cliniques. Vous pouvez donc mettre en place un système de planification centralisée au sein de l’établissement principal, tout en ayant la possibilité de modifier ou d’analyser les plans depuis d’autres établissements.
Fusion d’images multimodalité
Amélioration de la planification de traitement
Il est essentiel d’identifier avec précision la localisation du volume cible et des structures cliniques. C’est pourquoi, l’application Pinnacle³ intègre l’imagerie multimodalité au processus de localisation et de planification. Vous pouvez ainsi définir le volume cible avec davantage de précision, réduire les éventuelles imprécisions liées à la translation manuelle sans fusion, identifier les zones tumorales actives et définir les régions fonctionnelles à éviter au cours de la radiothérapie.
Amélioration de la planification de traitement
Il est essentiel d’identifier avec précision la localisation du volume cible et des structures cliniques. C’est pourquoi, l’application Pinnacle³ intègre l’imagerie multimodalité au processus de localisation et de planification. Vous pouvez ainsi définir le volume cible avec davantage de précision, réduire les éventuelles imprécisions liées à la translation manuelle sans fusion, identifier les zones tumorales actives et définir les régions fonctionnelles à éviter au cours de la radiothérapie.
Amélioration de la planification de traitement
Il est essentiel d’identifier avec précision la localisation du volume cible et des structures cliniques. C’est pourquoi, l’application Pinnacle³ intègre l’imagerie multimodalité au processus de localisation et de planification. Vous pouvez ainsi définir le volume cible avec davantage de précision, réduire les éventuelles imprécisions liées à la translation manuelle sans fusion, identifier les zones tumorales actives et définir les régions fonctionnelles à éviter au cours de la radiothérapie.
Planification de traitement par faisceau d’électrons intégrée
Simplicité de planification
L’application Pinnacle³ simplifie la planification de traitement par faisceau d’électrons et se base sur une version modifiée de l’algorithme de Hogstrom, facile à mettre en œuvre. Le logiciel intègre des fonctions avancées de calcul des unités moniteur pour les champs bloqués ainsi que divers calculs de dose. Combiner la planification de faisceaux de photons avec d’autres modalités est facilement réalisable.
Simplicité de planification
L’application Pinnacle³ simplifie la planification de traitement par faisceau d’électrons et se base sur une version modifiée de l’algorithme de Hogstrom, facile à mettre en œuvre. Le logiciel intègre des fonctions avancées de calcul des unités moniteur pour les champs bloqués ainsi que divers calculs de dose. Combiner la planification de faisceaux de photons avec d’autres modalités est facilement réalisable.
Simplicité de planification
L’application Pinnacle³ simplifie la planification de traitement par faisceau d’électrons et se base sur une version modifiée de l’algorithme de Hogstrom, facile à mettre en œuvre. Le logiciel intègre des fonctions avancées de calcul des unités moniteur pour les champs bloqués ainsi que divers calculs de dose. Combiner la planification de faisceaux de photons avec d’autres modalités est facilement réalisable.
Analyse du plan
Changements en temps réel
Le logiciel comporte des outils d’analyse avancés permettant à l’utilisateur d’ajuster le plan et la charge du faisceau de manière interactive. Vous pouvez immédiatement visualiser les effets de ces changements à travers l’affichage de la dose en 2D, en 3D ou via les histogrammes dose-volume. La fonction d’analyse du plan calcule les probabilités de contrôle de l’évolution de la tumeur et de complication des tissus sains, permet la variation interactive de la pondération des faisceaux et la comparaison de différents essais dosimétriques.
Changements en temps réel
Le logiciel comporte des outils d’analyse avancés permettant à l’utilisateur d’ajuster le plan et la charge du faisceau de manière interactive. Vous pouvez immédiatement visualiser les effets de ces changements à travers l’affichage de la dose en 2D, en 3D ou via les histogrammes dose-volume. La fonction d’analyse du plan calcule les probabilités de contrôle de l’évolution de la tumeur et de complication des tissus sains, permet la variation interactive de la pondération des faisceaux et la comparaison de différents essais dosimétriques.
Changements en temps réel
Le logiciel comporte des outils d’analyse avancés permettant à l’utilisateur d’ajuster le plan et la charge du faisceau de manière interactive. Vous pouvez immédiatement visualiser les effets de ces changements à travers l’affichage de la dose en 2D, en 3D ou via les histogrammes dose-volume. La fonction d’analyse du plan calcule les probabilités de contrôle de l’évolution de la tumeur et de complication des tissus sains, permet la variation interactive de la pondération des faisceaux et la comparaison de différents essais dosimétriques.
CCCS
Calcul précis de la dose
L’algorithme CCCS (Collapsed Cone Convolution Superposition) du logiciel Pinnacle³ calcule la dose 3D totale, y compris les unités moniteur (calcul des quatre champs d’irradiation de la prostate en quelques secondes, par exemple), à l’aide de la technique de convolution/superposition adaptative.
Calcul précis de la dose
L’algorithme CCCS (Collapsed Cone Convolution Superposition) du logiciel Pinnacle³ calcule la dose 3D totale, y compris les unités moniteur (calcul des quatre champs d’irradiation de la prostate en quelques secondes, par exemple), à l’aide de la technique de convolution/superposition adaptative.
Calcul précis de la dose
L’algorithme CCCS (Collapsed Cone Convolution Superposition) du logiciel Pinnacle³ calcule la dose 3D totale, y compris les unités moniteur (calcul des quatre champs d’irradiation de la prostate en quelques secondes, par exemple), à l’aide de la technique de convolution/superposition adaptative.
Options de configuration du faisceau
Contrôle total
L’application Pinnacle³, donne aux utilisateurs le contrôle absolu sur la configuration du faisceau, la sélection de l’accélérateur, la taille du champ, en passant par la conception des blocs et les blocages prioritaires. Ils disposent également d’images en temps réel au fur et à mesure que la position de la table d’examen, du statif ou des collimateurs change.
Contrôle total
L’application Pinnacle³, donne aux utilisateurs le contrôle absolu sur la configuration du faisceau, la sélection de l’accélérateur, la taille du champ, en passant par la conception des blocs et les blocages prioritaires. Ils disposent également d’images en temps réel au fur et à mesure que la position de la table d’examen, du statif ou des collimateurs change.
Contrôle total
L’application Pinnacle³, donne aux utilisateurs le contrôle absolu sur la configuration du faisceau, la sélection de l’accélérateur, la taille du champ, en passant par la conception des blocs et les blocages prioritaires. Ils disposent également d’images en temps réel au fur et à mesure que la position de la table d’examen, du statif ou des collimateurs change.
Outils avancés de définition des contours
Planification rapide et précise
Avec les outils contextuels de Pinnacle³, les utilisateurs peuvent définir rapidement et avec précision les contours selon plusieurs modes : définition point par point, continue, automatique, par copie ou au pinceau. Tous les contours ayant été définis sont immédiatement disponibles pour toute fonction de simulation ou de planification.
Planification rapide et précise
Avec les outils contextuels de Pinnacle³, les utilisateurs peuvent définir rapidement et avec précision les contours selon plusieurs modes : définition point par point, continue, automatique, par copie ou au pinceau. Tous les contours ayant été définis sont immédiatement disponibles pour toute fonction de simulation ou de planification.
Planification rapide et précise
Avec les outils contextuels de Pinnacle³, les utilisateurs peuvent définir rapidement et avec précision les contours selon plusieurs modes : définition point par point, continue, automatique, par copie ou au pinceau. Tous les contours ayant été définis sont immédiatement disponibles pour toute fonction de simulation ou de planification.
Conception orientée objet
Simplicité de la planification 3D
Le logiciel Pinnacle³ est basée sur une conception orientée objet. Ainsi, lorsqu’un utilisateur se connecte pour la première fois, il est guidé tout au long du processus de planification, tout en ayant la possibilité de modifier un plan sans avoir à remonter la barre de menus. L’interface utilisateur graphique intuitive guide également l’utilisateur à travers la réalisation d’un plan 3D.
Simplicité de la planification 3D
Le logiciel Pinnacle³ est basée sur une conception orientée objet. Ainsi, lorsqu’un utilisateur se connecte pour la première fois, il est guidé tout au long du processus de planification, tout en ayant la possibilité de modifier un plan sans avoir à remonter la barre de menus. L’interface utilisateur graphique intuitive guide également l’utilisateur à travers la réalisation d’un plan 3D.
Simplicité de la planification 3D
Le logiciel Pinnacle³ est basée sur une conception orientée objet. Ainsi, lorsqu’un utilisateur se connecte pour la première fois, il est guidé tout au long du processus de planification, tout en ayant la possibilité de modifier un plan sans avoir à remonter la barre de menus. L’interface utilisateur graphique intuitive guide également l’utilisateur à travers la réalisation d’un plan 3D.
Le système Philips Pinnacle³ Radiation Therapy System est un dispositif médical de classe IIbfabriqué par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par BSI Product Services. Il est destiné à la planification de traitement de radiothérapie externe.Les actes de radiothérapie sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte au titre de cette réglementation, le marquage CE.
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