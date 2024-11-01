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Respironics PerforMax

Masque facial

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Le masque PerforMax réduit les lésions cutanées et élimine la gêne au niveau du pont nasal en adhérant parfaitement aux contours faciaux plus réguliers et moins sensibles à la pression. Les deux tailles proposées s’adaptent à de nombreux types de patients.

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Caractéristiques
Masque facial

Masque facial réduisant la claustrophobie des patients

Le masque PerforMax est un masque facial conçu pour diminuer l’inconfort des points de pression sur les zones sensibles du visage. Son large champ de vision permet aux patients d’être plus sereins.

Masque facial réduisant la claustrophobie des patients

Le masque PerforMax est un masque facial conçu pour diminuer l’inconfort des points de pression sur les zones sensibles du visage. Son large champ de vision permet aux patients d’être plus sereins.

Masque facial réduisant la claustrophobie des patients

Le masque PerforMax est un masque facial conçu pour diminuer l’inconfort des points de pression sur les zones sensibles du visage. Son large champ de vision permet aux patients d’être plus sereins.
Trois tailles

Trois tailles pour un choix simplifié

Le masque PerforMax est disponible en trois tailles adultes [Small, Large et Extra Large] et deux tailles enfants [Extra Small (xs) et Extra Extra Small (xxs)].

Trois tailles pour un choix simplifié

Le masque PerforMax est disponible en trois tailles adultes [Small, Large et Extra Large] et deux tailles enfants [Extra Small (xs) et Extra Extra Small (xxs)].

Trois tailles pour un choix simplifié

Le masque PerforMax est disponible en trois tailles adultes [Small, Large et Extra Large] et deux tailles enfants [Extra Small (xs) et Extra Extra Small (xxs)].
Coudes interchangeables

Coudes interchangeables pour changer rapidement de ventilateur

Passez rapidement et simplement d’un circuit patient monobranche à un circuit patient double branche en changeant le coude. En utilisant un coude standard (SE) pour les systèmes double branche et un coude de raccordement (EE) pour les systèmes monobranche, le masque PerforMax est compatible avec la majorité des ventilateurs équipé d’un mode non invasif.

Coudes interchangeables pour changer rapidement de ventilateur

Passez rapidement et simplement d’un circuit patient monobranche à un circuit patient double branche en changeant le coude. En utilisant un coude standard (SE) pour les systèmes double branche et un coude de raccordement (EE) pour les systèmes monobranche, le masque PerforMax est compatible avec la majorité des ventilateurs équipé d’un mode non invasif.

Coudes interchangeables pour changer rapidement de ventilateur

Passez rapidement et simplement d’un circuit patient monobranche à un circuit patient double branche en changeant le coude. En utilisant un coude standard (SE) pour les systèmes double branche et un coude de raccordement (EE) pour les systèmes monobranche, le masque PerforMax est compatible avec la majorité des ventilateurs équipé d’un mode non invasif.
Systèmes d’attache

Systèmes d’attache

Les systèmes d’attache facilitent le positionnement et le retrait du harnais.

Systèmes d’attache

Les systèmes d’attache facilitent le positionnement et le retrait du harnais.

Systèmes d’attache

Les systèmes d’attache facilitent le positionnement et le retrait du harnais.
Compatible avec l’algorithme Digital Auto-TRAK

Compatible avec l’algorithme Digital Auto-Trak

Il est compatible avec l’algorithme Digital Auto-Trak pour des performances de VNI optimales.

Compatible avec l’algorithme Digital Auto-Trak

Il est compatible avec l’algorithme Digital Auto-Trak pour des performances de VNI optimales.

Compatible avec l’algorithme Digital Auto-Trak

Il est compatible avec l’algorithme Digital Auto-Trak pour des performances de VNI optimales.
Bandes auto-agrippantes

Bandes auto-agrippantes

Les bandes auto-agrippantes assurent un positionnement sécurisé du masque.

Bandes auto-agrippantes

Les bandes auto-agrippantes assurent un positionnement sécurisé du masque.

Bandes auto-agrippantes

Les bandes auto-agrippantes assurent un positionnement sécurisé du masque.
Masque à usage unique ou réutilisable

Masque à usage unique ou réutilisable, selon vos protocoles

Le masque réutilisable PerforMax a été conçu pour résister aux désinfectants ainsi qu’au traitement en autoclave, afin de prévenir les risques de contamination croisée entre les patients. Le masque à usage unique est équipé d’un gabarit intégré afin de le maintenir stérile le temps que vous trouviez la taille appropriée. De plus, un harnais de rechange à usage unique simplifie le processus de réutilisation du masque. Il vous suffit de choisir l’option la mieux adaptée aux protocoles de votre établissement.

Masque à usage unique ou réutilisable, selon vos protocoles

Le masque réutilisable PerforMax a été conçu pour résister aux désinfectants ainsi qu’au traitement en autoclave, afin de prévenir les risques de contamination croisée entre les patients. Le masque à usage unique est équipé d’un gabarit intégré afin de le maintenir stérile le temps que vous trouviez la taille appropriée. De plus, un harnais de rechange à usage unique simplifie le processus de réutilisation du masque. Il vous suffit de choisir l’option la mieux adaptée aux protocoles de votre établissement.

Masque à usage unique ou réutilisable, selon vos protocoles

Le masque réutilisable PerforMax a été conçu pour résister aux désinfectants ainsi qu’au traitement en autoclave, afin de prévenir les risques de contamination croisée entre les patients. Le masque à usage unique est équipé d’un gabarit intégré afin de le maintenir stérile le temps que vous trouviez la taille appropriée. De plus, un harnais de rechange à usage unique simplifie le processus de réutilisation du masque. Il vous suffit de choisir l’option la mieux adaptée aux protocoles de votre établissement.
  • Masque facial
  • Trois tailles
  • Coudes interchangeables
  • Systèmes d’attache
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Masque facial

Masque facial réduisant la claustrophobie des patients

Le masque PerforMax est un masque facial conçu pour diminuer l’inconfort des points de pression sur les zones sensibles du visage. Son large champ de vision permet aux patients d’être plus sereins.

Masque facial réduisant la claustrophobie des patients

Le masque PerforMax est un masque facial conçu pour diminuer l’inconfort des points de pression sur les zones sensibles du visage. Son large champ de vision permet aux patients d’être plus sereins.

Masque facial réduisant la claustrophobie des patients

Le masque PerforMax est un masque facial conçu pour diminuer l’inconfort des points de pression sur les zones sensibles du visage. Son large champ de vision permet aux patients d’être plus sereins.
Trois tailles

Trois tailles pour un choix simplifié

Le masque PerforMax est disponible en trois tailles adultes [Small, Large et Extra Large] et deux tailles enfants [Extra Small (xs) et Extra Extra Small (xxs)].

Trois tailles pour un choix simplifié

Le masque PerforMax est disponible en trois tailles adultes [Small, Large et Extra Large] et deux tailles enfants [Extra Small (xs) et Extra Extra Small (xxs)].

Trois tailles pour un choix simplifié

Le masque PerforMax est disponible en trois tailles adultes [Small, Large et Extra Large] et deux tailles enfants [Extra Small (xs) et Extra Extra Small (xxs)].
Coudes interchangeables

Coudes interchangeables pour changer rapidement de ventilateur

Passez rapidement et simplement d’un circuit patient monobranche à un circuit patient double branche en changeant le coude. En utilisant un coude standard (SE) pour les systèmes double branche et un coude de raccordement (EE) pour les systèmes monobranche, le masque PerforMax est compatible avec la majorité des ventilateurs équipé d’un mode non invasif.

Coudes interchangeables pour changer rapidement de ventilateur

Passez rapidement et simplement d’un circuit patient monobranche à un circuit patient double branche en changeant le coude. En utilisant un coude standard (SE) pour les systèmes double branche et un coude de raccordement (EE) pour les systèmes monobranche, le masque PerforMax est compatible avec la majorité des ventilateurs équipé d’un mode non invasif.

Coudes interchangeables pour changer rapidement de ventilateur

Passez rapidement et simplement d’un circuit patient monobranche à un circuit patient double branche en changeant le coude. En utilisant un coude standard (SE) pour les systèmes double branche et un coude de raccordement (EE) pour les systèmes monobranche, le masque PerforMax est compatible avec la majorité des ventilateurs équipé d’un mode non invasif.
Systèmes d’attache

Systèmes d’attache

Les systèmes d’attache facilitent le positionnement et le retrait du harnais.

Systèmes d’attache

Les systèmes d’attache facilitent le positionnement et le retrait du harnais.

Systèmes d’attache

Les systèmes d’attache facilitent le positionnement et le retrait du harnais.
Compatible avec l’algorithme Digital Auto-TRAK

Compatible avec l’algorithme Digital Auto-Trak

Il est compatible avec l’algorithme Digital Auto-Trak pour des performances de VNI optimales.

Compatible avec l’algorithme Digital Auto-Trak

Il est compatible avec l’algorithme Digital Auto-Trak pour des performances de VNI optimales.

Compatible avec l’algorithme Digital Auto-Trak

Il est compatible avec l’algorithme Digital Auto-Trak pour des performances de VNI optimales.
Bandes auto-agrippantes

Bandes auto-agrippantes

Les bandes auto-agrippantes assurent un positionnement sécurisé du masque.

Bandes auto-agrippantes

Les bandes auto-agrippantes assurent un positionnement sécurisé du masque.

Bandes auto-agrippantes

Les bandes auto-agrippantes assurent un positionnement sécurisé du masque.
Masque à usage unique ou réutilisable

Masque à usage unique ou réutilisable, selon vos protocoles

Le masque réutilisable PerforMax a été conçu pour résister aux désinfectants ainsi qu’au traitement en autoclave, afin de prévenir les risques de contamination croisée entre les patients. Le masque à usage unique est équipé d’un gabarit intégré afin de le maintenir stérile le temps que vous trouviez la taille appropriée. De plus, un harnais de rechange à usage unique simplifie le processus de réutilisation du masque. Il vous suffit de choisir l’option la mieux adaptée aux protocoles de votre établissement.

Masque à usage unique ou réutilisable, selon vos protocoles

Le masque réutilisable PerforMax a été conçu pour résister aux désinfectants ainsi qu’au traitement en autoclave, afin de prévenir les risques de contamination croisée entre les patients. Le masque à usage unique est équipé d’un gabarit intégré afin de le maintenir stérile le temps que vous trouviez la taille appropriée. De plus, un harnais de rechange à usage unique simplifie le processus de réutilisation du masque. Il vous suffit de choisir l’option la mieux adaptée aux protocoles de votre établissement.

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Le masque réutilisable PerforMax a été conçu pour résister aux désinfectants ainsi qu’au traitement en autoclave, afin de prévenir les risques de contamination croisée entre les patients. Le masque à usage unique est équipé d’un gabarit intégré afin de le maintenir stérile le temps que vous trouviez la taille appropriée. De plus, un harnais de rechange à usage unique simplifie le processus de réutilisation du masque. Il vous suffit de choisir l’option la mieux adaptée aux protocoles de votre établissement.
  • Les masques de ventilation Philips sont des dispositifs médicaux de classe IIA fabriqués par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié TUV SUD. Ils sont destinés au monitorage. Les actes thérapeutiques de ventilation sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent au titre de cette réglementation, le marquage CE.

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