Termes recherchés

Palettes internes Palettes internes, 4,5 cm, avec bouton de décharge, enfant

Palettes

Trouver des produits similaires

Palettes de défibrillation internes, pour enfant, avec bouton de décharge, poignée et électrode en un seul bloc.

Contactez nous

Vous cherchez
une
documentation
sur nos
produits?

Cliquez ici

Vous voulez visiter
notre boutique
en ligne dédiée
aux professionnels
de la santé ?

Accédez ici, dès maintenant

Fiche technique

Palettes de défibrillation
Palettes de défibrillation
Internes ou externes
  • Internes
Type de patient
  • Enfant
Taille de la palette
  • Diamètre de 4,5 cm
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • Défibrillation
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1722A, M1722B, M1723A, M1723B, M1724A, M4735A, M3535A, M3536A
Type de produit
  • Palettes
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Multipatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 2,268 kg
Conditionnement
  • 1 jeu par boîte
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Compatible avec d’autres consommables
  • M4740A
Palettes de défibrillation
Palettes de défibrillation
Internes ou externes
  • Internes
Type de patient
  • Enfant
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • Défibrillation
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Voir toutes les caractéristiques
Palettes de défibrillation
Palettes de défibrillation
Internes ou externes
  • Internes
Type de patient
  • Enfant
Taille de la palette
  • Diamètre de 4,5 cm
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • Défibrillation
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1722A, M1722B, M1723A, M1723B, M1724A, M4735A, M3535A, M3536A
Type de produit
  • Palettes
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Multipatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 2,268 kg
Conditionnement
  • 1 jeu par boîte
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Compatible avec d’autres consommables
  • M4740A

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.

Êtes-vous un professionnel de santé ?
Veuillez cocher la case

Remarque :

Les informations présentes sur ce site Internet sont destinées à des professionnels de santé.

Envoyer Annuler