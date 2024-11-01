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Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Oui, compatible avec tous les moniteurs Microstream
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
M3015A, 862478, 863266, M8105A, M8105AS, M3015B
Catégorie de produit
Gaz
Type de produit
Capnographie
Certification CE
Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
Monopatient
Poids
2,046
kg
Conditionnement
25 kits par boîte
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Durée de conservation minimum
Aucune
Stérile OU non stérile
Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
N/A
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