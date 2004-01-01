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Gentle Care single‐patient use cuff, large adult, xl (extra long)

Accessoires de PNI

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Le brassard de pression non invasive (PNI) monopatient, long, Philips Gentle Care pour adulte de grande taille, référence 989803148061/M4578B, offre confort et durabilité. Circonférence du membre : 35 à 45 cm.

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Caractéristiques
Poche intégrée

Adapté à différents environnements hospitaliers

Les brassards Gentle Care monopatients comportent une poche intégrée et conviennent à une utilisation au bloc opératoire, aux urgences, en salle de cathétérisme ou à tout autre service nécessitant un brassard de PNI monopatient.

Adapté à différents environnements hospitaliers

Les brassards Gentle Care monopatients comportent une poche intégrée et conviennent à une utilisation au bloc opératoire, aux urgences, en salle de cathétérisme ou à tout autre service nécessitant un brassard de PNI monopatient.

Adapté à différents environnements hospitaliers

Les brassards Gentle Care monopatients comportent une poche intégrée et conviennent à une utilisation au bloc opératoire, aux urgences, en salle de cathétérisme ou à tout autre service nécessitant un brassard de PNI monopatient.
Robustesse éprouvée

Résistance et fiabilité

De conception robuste, nos brassards Gentle Care résistent aux exigences d’une utilisation en milieu hospitalier. Ils ont satisfait aux tests suivants : durabilité du raccord de la tubulure, durabilité de la bande auto-agrippante, durabilité des coutures et résistance à l’éclatement.

Résistance et fiabilité

De conception robuste, nos brassards Gentle Care résistent aux exigences d’une utilisation en milieu hospitalier. Ils ont satisfait aux tests suivants : durabilité du raccord de la tubulure, durabilité de la bande auto-agrippante, durabilité des coutures et résistance à l’éclatement.

Résistance et fiabilité

De conception robuste, nos brassards Gentle Care résistent aux exigences d’une utilisation en milieu hospitalier. Ils ont satisfait aux tests suivants : durabilité du raccord de la tubulure, durabilité de la bande auto-agrippante, durabilité des coutures et résistance à l’éclatement.
Enveloppe externe en textile doux et matériaux EVA

Grand confort, respectueux de l’environnement

L’enveloppe externe du brassard, en textile doux semblable à du feutre, est conçue pour le confort des patients.

Grand confort, respectueux de l’environnement

L’enveloppe externe du brassard, en textile doux semblable à du feutre, est conçue pour le confort des patients.

Grand confort, respectueux de l’environnement

L’enveloppe externe du brassard, en textile doux semblable à du feutre, est conçue pour le confort des patients.
Codage couleur et pictogrammes

Identification visuelle

Les brassards Gentle Care sont identifiables par un codage couleur et des pictogrammes sur l’enveloppe externe.

Identification visuelle

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Identification visuelle

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  • Poche intégrée
  • Robustesse éprouvée
  • Enveloppe externe en textile doux et matériaux EVA
  • Codage couleur et pictogrammes
Voir toutes les caractéristiques
Poche intégrée

Adapté à différents environnements hospitaliers

Les brassards Gentle Care monopatients comportent une poche intégrée et conviennent à une utilisation au bloc opératoire, aux urgences, en salle de cathétérisme ou à tout autre service nécessitant un brassard de PNI monopatient.

Adapté à différents environnements hospitaliers

Les brassards Gentle Care monopatients comportent une poche intégrée et conviennent à une utilisation au bloc opératoire, aux urgences, en salle de cathétérisme ou à tout autre service nécessitant un brassard de PNI monopatient.

Adapté à différents environnements hospitaliers

Les brassards Gentle Care monopatients comportent une poche intégrée et conviennent à une utilisation au bloc opératoire, aux urgences, en salle de cathétérisme ou à tout autre service nécessitant un brassard de PNI monopatient.
Robustesse éprouvée

Résistance et fiabilité

De conception robuste, nos brassards Gentle Care résistent aux exigences d’une utilisation en milieu hospitalier. Ils ont satisfait aux tests suivants : durabilité du raccord de la tubulure, durabilité de la bande auto-agrippante, durabilité des coutures et résistance à l’éclatement.

Résistance et fiabilité

De conception robuste, nos brassards Gentle Care résistent aux exigences d’une utilisation en milieu hospitalier. Ils ont satisfait aux tests suivants : durabilité du raccord de la tubulure, durabilité de la bande auto-agrippante, durabilité des coutures et résistance à l’éclatement.

Résistance et fiabilité

De conception robuste, nos brassards Gentle Care résistent aux exigences d’une utilisation en milieu hospitalier. Ils ont satisfait aux tests suivants : durabilité du raccord de la tubulure, durabilité de la bande auto-agrippante, durabilité des coutures et résistance à l’éclatement.
Enveloppe externe en textile doux et matériaux EVA

Grand confort, respectueux de l’environnement

L’enveloppe externe du brassard, en textile doux semblable à du feutre, est conçue pour le confort des patients.

Grand confort, respectueux de l’environnement

L’enveloppe externe du brassard, en textile doux semblable à du feutre, est conçue pour le confort des patients.

Grand confort, respectueux de l’environnement

L’enveloppe externe du brassard, en textile doux semblable à du feutre, est conçue pour le confort des patients.
Codage couleur et pictogrammes

Identification visuelle

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Fiche technique

Brassard de PNI
Brassard de PNI
Type de patient
  • Adulte
Taille de brassard
  • Extra-long pour adulte de grande taille, 83,5 cm
Circonférence du membre
  • 35 – 45 cm
Largeur de la poche
  • 17 cm
Couleur de brassard
  • Bordeaux
Longueur de la poche
  • 38 cm
Nombre de tubulures
  • 1
Type de connecteur du brassard
  • Baïonnette
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1008A, M1008B, M1176A, M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, 862474, 862478, 863055, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863275, 863276, 863278, M8105A, M8105AT, M8102A, M2636C, M3535A, M3536A, M3536M, M8105AS
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Oui
Catégorie de produit
  • PNI
Type de produit
  • Brassard
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Monopatient
Poids
  • 1,240 kg
Conditionnement
  • 10 brassards par boîte
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • M1598B (989803104331), M1599B (989803104341), 989803209761  989803209771
Brassard de PNI
Brassard de PNI
Type de patient
  • Adulte
Taille de brassard
  • Extra-long pour adulte de grande taille, 83,5 cm
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1008A, M1008B, M1176A, M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, 862474, 862478, 863055, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863275, 863276, 863278, M8105A, M8105AT, M8102A, M2636C, M3535A, M3536A, M3536M, M8105AS
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Oui
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Brassard de PNI
Brassard de PNI
Type de patient
  • Adulte
Taille de brassard
  • Extra-long pour adulte de grande taille, 83,5 cm
Circonférence du membre
  • 35 – 45 cm
Largeur de la poche
  • 17 cm
Couleur de brassard
  • Bordeaux
Longueur de la poche
  • 38 cm
Nombre de tubulures
  • 1
Type de connecteur du brassard
  • Baïonnette
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1008A, M1008B, M1176A, M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, 862474, 862478, 863055, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863275, 863276, 863278, M8105A, M8105AT, M8102A, M2636C, M3535A, M3536A, M3536M, M8105AS
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Oui
Catégorie de produit
  • PNI
Type de produit
  • Brassard
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Monopatient
Poids
  • 1,240 kg
Conditionnement
  • 10 brassards par boîte
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • M1598B (989803104331), M1599B (989803104341), 989803209761  989803209771
  • Les brassards de pression non-invasive réutilisables ou à usage unique, sont des dispositifs médicaux de classe I fabriqués par Philips. Ils sont destinés au monitorage de la PNI des patients. Les actes effectués avec ces brassards sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Novembre 2025.
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

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