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Brassard Easy Care tubulure unique, cuisse (5)

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Fiche technique

Brassard de PNI
Brassard de PNI
Type de patient
  • Adulte
Taille de brassard
  • Cuisse
Largeur de la poche
  • Largeur brassard : 21 cm
Couleur de brassard
  • Gris
Circonférence du membre
  • 44 à 56 cm
Longueur de la poche
  • Poche : 48 cm ; Brassard : 84 cm
Nombre de tubulures
  • 1
Type de connecteur du brassard
  • Baïonnette
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Oui
Catégorie de produit
  • PNI
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1008B, M1176A, M3000A, M3001A, M3002A, 862474, 862478, 863055, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863275, 863276, 863278, M8105A, M8105AT, M8102A, M3535A, M3536A, M3536M, M8105AS
Type de produit
  • Brassard
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Multipatient
Poids
  • 0,960 kg
Conditionnement
  • 5 brassards par boîte
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • M1598B, M1599B
Brassard de PNI
Brassard de PNI
Type de patient
  • Adulte
Taille de brassard
  • Cuisse
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Oui
Catégorie de produit
  • PNI
Voir toutes les caractéristiques
Brassard de PNI
Brassard de PNI
Type de patient
  • Adulte
Taille de brassard
  • Cuisse
Largeur de la poche
  • Largeur brassard : 21 cm
Couleur de brassard
  • Gris
Circonférence du membre
  • 44 à 56 cm
Longueur de la poche
  • Poche : 48 cm ; Brassard : 84 cm
Nombre de tubulures
  • 1
Type de connecteur du brassard
  • Baïonnette
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Oui
Catégorie de produit
  • PNI
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1008B, M1176A, M3000A, M3001A, M3002A, 862474, 862478, 863055, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863275, 863276, 863278, M8105A, M8105AT, M8102A, M3535A, M3536A, M3536M, M8105AS
Type de produit
  • Brassard
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Multipatient
Poids
  • 0,960 kg
Conditionnement
  • 5 brassards par boîte
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • M1598B, M1599B
  • Les brassards de pression non invasive réutilisables ou à usage unique, sont des dispositifs médicaux de classe I fabriqués par Philips. Ils sont destinés au monitorage de la PNI des patients. Les actes effectués avec ces brassards sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Novembre 2020

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