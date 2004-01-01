Scellés de sécurité en plastiques destinés à fixer la mallette du défibrillateur au support mural en plexiglas. Le scellé signale toute manipulation non autorisée et se détache facilement en cas d’urgence. Boîte de 10.
Nous souhaitons répondre au mieux à vos attentes
Dites-nous comment vous aider
|Catégorie de produit
|
|Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
|
|Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
|
|Type de produit
|
|Utilisation monopatient OU multipatient
|
|Certification CE
|
|Poids
|
|Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
|
|Conditionnement
|
|Stérile OU non stérile
|
|Durée de conservation minimum
|
|Catégorie de produit
|
|Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
|
|Catégorie de produit
|
|Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
|
|Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
|
|Type de produit
|
|Utilisation monopatient OU multipatient
|
|Certification CE
|
|Poids
|
|Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
|
|Conditionnement
|
|Stérile OU non stérile
|
|Durée de conservation minimum
|
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.