Multifunction Pediatric Electrode Pads Radiotransparentes

Électrodes de défibrillation

Électrodes radiotransparentes multifonctions, non irritantes pour la peau, à usage unique, pour enfant, avec connecteur à fiche.

Fiche technique

Électrodes de défibrillation
Électrodes de défibrillation
Type de patient
  • Nourrisson
Poids patient recommandé
  • &lt; 10 kg
Surface conductrice
  • 50 cm2
Longueur du fil d’électrode
  • 60 cm
Gamme de température pour le stockage
  • 15 à 35 °C
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • Défibrillation
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Défibrillateurs Medtronic Physio-Control LifePak 9, 10C, 11, 12, 20 et 500 ; et Zoll 1200, 1400, 1600 et série M
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1722A, M1722B, M1723A, M1723B, M1724A, M2475B, M3500B, M4735A, M5500B, M3535A, M3536A
Type de produit
  • Électrodes de défibrillation
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Monopatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 0,521 kg
Conditionnement
  • 5 kits par boîte
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation minimum
  • 24 mois à compter de la date de fabrication
Compatible avec d’autres consommables
  • M3508A
  • L'électrode radiotransparente Philips est un dispositif médical de classe I fabriqué par Philips. Elle est destinée à la prise de mesure dans le cadre d'un examen ECG. Les actes effectués avec ce dispositif sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Août 2021
