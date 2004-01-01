Termes recherchés

Électrodes multifonctions, adulte/enfant Radiotransparentes

Électrodes

Trouver des produits similaires

Électrodes radiotransparentes multifonctions non irritantes pour la peau, pour adulte/enfant, avec connecteur à fiche.

Contactez nous

Vous cherchez
une
documentation
sur nos
produits?

Cliquez ici

Vous voulez visiter
notre boutique
en ligne dédiée
aux professionnels
de la santé ?

Accédez ici, dès maintenant

Fiche technique

Électrodes de défibrillation
Électrodes de défibrillation
Type de patient
  • Enfant, adulte
Poids patient recommandé
  • > 10 kg
Surface conductrice
  • 97 cm2
Longueur du fil d’électrode
  • 1,2 m
Gamme de température pour le stockage
  • 15 à 35 °C
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • Défibrillation
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Défibrillateurs Medtronic Physio-Control LifePak 9, 10C, 11, 12, 20 et 500 ; et Zoll 1200, 1400, 1600 et série M
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1722A, M1722B, M1723A, M1723B, M1724A, M2475B, M3500B, M4735A, M5500B, M3860A, M3861A, M3840A, M3841A, M3535A, M3536A
Type de produit
  • Électrodes
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Monopatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 1,079 kg
Conditionnement
  • 10 jeux par boîte
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation minimum
  • 24 mois à compter de la date de fabrication
Compatible avec d’autres consommables
  • M3508A
Électrodes de défibrillation
Électrodes de défibrillation
Type de patient
  • Enfant, adulte
Poids patient recommandé
  • > 10 kg
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • Défibrillation
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Défibrillateurs Medtronic Physio-Control LifePak 9, 10C, 11, 12, 20 et 500 ; et Zoll 1200, 1400, 1600 et série M
Voir toutes les caractéristiques
Électrodes de défibrillation
Électrodes de défibrillation
Type de patient
  • Enfant, adulte
Poids patient recommandé
  • > 10 kg
Surface conductrice
  • 97 cm2
Longueur du fil d’électrode
  • 1,2 m
Gamme de température pour le stockage
  • 15 à 35 °C
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • Défibrillation
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Défibrillateurs Medtronic Physio-Control LifePak 9, 10C, 11, 12, 20 et 500 ; et Zoll 1200, 1400, 1600 et série M
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1722A, M1722B, M1723A, M1723B, M1724A, M2475B, M3500B, M4735A, M5500B, M3860A, M3861A, M3840A, M3841A, M3535A, M3536A
Type de produit
  • Électrodes
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Monopatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 1,079 kg
Conditionnement
  • 10 jeux par boîte
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation minimum
  • 24 mois à compter de la date de fabrication
Compatible avec d’autres consommables
  • M3508A

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.

Êtes-vous un professionnel de santé ?
Veuillez cocher la case

Remarque :

Les informations présentes sur ce site Internet sont destinées à des professionnels de santé.

Envoyer Annuler