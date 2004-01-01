En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
M3535A, M3536A
Type de produit
Palettes
Utilisation monopatient OU multipatient
Multipatient
Certification CE
Oui
Poids
1,400
kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Conditionnement
1 jeu par boîte
Stérile OU non stérile
Non stérile
Durée de conservation minimum
Aucune
Compatible avec d’autres consommables
N/A
