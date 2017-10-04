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La canule oro-nasale pour le CO2 est un dispositif médical de classe IIa fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TUV SUD CE0123. . Il est destiné au monitorage du CO2 et utilisés pour l'assistance respiratoire . Les actes de monitorage sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Février 2021
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