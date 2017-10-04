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Fiche technique

Capnographie
Capnographie
Technologie
  • Voie aspirative
Longueur de la ligne
  • 2,5 m
Patient intubé ou non intubé
  • Non intubé
Type de patient
  • Enfant
Sous oxygène
  • Non
Court terme ou long terme
  • Court terme
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 860335, M2741A, M3014A, M8105A, M8102A, M3002A
Catégorie de produit
  • Gaz
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Type de produit
  • Capnographie
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Monopatient
Poids
  • 0,340 kg
Conditionnement
  • Boîte de 10
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • N/A
Capnographie
Capnographie
Technologie
  • Voie aspirative
Longueur de la ligne
  • 2,5 m
Informations sur le produit
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Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 860335, M2741A, M3014A, M8105A, M8102A, M3002A
Catégorie de produit
  • Gaz
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Capnographie
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Technologie
  • Voie aspirative
Longueur de la ligne
  • 2,5 m
Patient intubé ou non intubé
  • Non intubé
Type de patient
  • Enfant
Sous oxygène
  • Non
Court terme ou long terme
  • Court terme
Informations sur le produit
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  • 860335, M2741A, M3014A, M8105A, M8102A, M3002A
Catégorie de produit
  • Gaz
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Type de produit
  • Capnographie
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Monopatient
Poids
  • 0,340 kg
Conditionnement
  • Boîte de 10
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
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