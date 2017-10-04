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etCO2 airway adapter à utiliser avec sonde endotrachéale ≤ 4 mm

Usage unique pour nourrisson

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Fiche technique

Capnographie
Capnographie
Technologie
  • Voie directe
Type de patient
  • Nouveau-né, nourrisson
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M8102A, M8105A, M3002A, M2501A, M3014A
Catégorie de produit
  • Gaz
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Type de produit
  • Capnographie
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Monopatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 0,174 kg
Conditionnement
  • 10 adaptateurs par boîte
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Capnographie
Capnographie
Technologie
  • Voie directe
Type de patient
  • Nouveau-né, nourrisson
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M8102A, M8105A, M3002A, M2501A, M3014A
Catégorie de produit
  • Gaz
Voir toutes les caractéristiques
Capnographie
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Technologie
  • Voie directe
Type de patient
  • Nouveau-né, nourrisson
Informations sur le produit
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Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M8102A, M8105A, M3002A, M2501A, M3014A
Catégorie de produit
  • Gaz
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Type de produit
  • Capnographie
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Monopatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 0,174 kg
Conditionnement
  • 10 adaptateurs par boîte
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation minimum
  • Aucune
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

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