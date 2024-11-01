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Fiche technique

Capnographie
Capnographie
Technologie
  • Voie directe
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M2501A, M2533A, M2536A, M2513A, M2516A
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Catégorie de produit
  • Gaz
Type de produit
  • Capnographie
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 0,300 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 1 capteur par boîte
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Capnographie
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Informations sur le produit
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  • M2501A, M2533A, M2536A, M2513A, M2516A
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Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M2501A, M2533A, M2536A, M2513A, M2516A
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Catégorie de produit
  • Gaz
Type de produit
  • Capnographie
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 0,300 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 1 capteur par boîte
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
  • Le capteur CO2 Mainstream est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TUV SUD CE0123. Il est destiné au monitorage du CO2 par voie directe. Les actes de monitorage sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Février 2025
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

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