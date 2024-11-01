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Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Non
Catégorie de produit
Gaz
Type de produit
Capnographie
Utilisation monopatient OU multipatient
Utilisation multipatient
Certification CE
Oui
Poids
0,300
kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Conditionnement
1 capteur par boîte
Durée de conservation minimum
Aucune
Stérile OU non stérile
Non stérile
Le capteur CO2 Mainstream est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TUV SUD CE0123. Il est destiné au monitorage du CO2 par voie directe. Les actes de monitorage sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Février 2025
Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
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