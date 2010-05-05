Câble patient blindé à 10 fils, avec connecteur ECG à 12 broches. Étiquettes AAMI et CEI incluses. Terminaisons à pince. À utiliser avec les jeux de fils d’électrodes M1968A, M1976A, M1644A, M1602A, M1973A et M1979A.
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Les câbles tronc pour ECG sont des dispositifs médicaux de classe I fabriqués par Philips. Ils sont destinés à la surveillance des ECG. Les actes effectués avec ce dispositif sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Février 2021
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