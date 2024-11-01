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Multi-patient, 8-pin to 9-pin D-sub adapter cable, 1.1 m (3.6 ft) pour relier des capteurs à 9 broches à des terminaisons à 8 broches

Consommables d’oxymétrie de pouls

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Conçu pour être utilisé avec les moniteurs et capteurs de SpO₂ Philips, le câble adaptateur M1943A à 8 broches mesure 1,1 m de long et comporte un connecteur D-sub. Il permet d’adapter des capteurs à 9 broches sur des terminaisons à 8 broches. Il est compatible avec les capteurs suivants : M1131A, M1132A, M1133A, M1134A, M1140A, M1191T, M1192T, M1193T et M1196T.

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Fiche technique

Câble adaptateur de SpO2
Câble adaptateur de SpO2
Longueur du câble
  • 1,1 m
Nombre de broches
  • 8 broches
Compatibilité du capteur
  • Philips
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020A, M1020B, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Catégorie de produit
  • SpO2
Type de produit
  • Câble adaptateur
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient
Poids
  • 0,200 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 1 câble
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • M1131A, M1132A, M1133A, M1134A, M1901B, M1902B, M1903B, M1904B, M1191T, M1192T, M1193T, M1196T
Câble adaptateur de SpO2
Câble adaptateur de SpO2
Longueur du câble
  • 1,1 m
Nombre de broches
  • 8 broches
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020A, M1020B, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Voir toutes les caractéristiques
Câble adaptateur de SpO2
Câble adaptateur de SpO2
Longueur du câble
  • 1,1 m
Nombre de broches
  • 8 broches
Compatibilité du capteur
  • Philips
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020A, M1020B, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Catégorie de produit
  • SpO2
Type de produit
  • Câble adaptateur
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient
Poids
  • 0,200 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 1 câble
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • M1131A, M1132A, M1133A, M1134A, M1901B, M1902B, M1903B, M1904B, M1191T, M1192T, M1193T, M1196T
  • Le cable adaptateur/extension SpO2 est un dispositif médical de classe I fabriqué par Philips. Elle est destinée au monitorage SpO2 . Les actes effectués avec ce dispositif sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Juin 2025.
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

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