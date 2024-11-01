|Catégorie de produit
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|Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
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|Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
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863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020B, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
|Type de produit
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|Utilisation monopatient OU multipatient
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|Certification CE
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|Poids
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|Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
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|Conditionnement
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|Stérile OU non stérile
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|Durée de conservation minimum
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|Compatible avec d’autres consommables
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M1191B, M1192A, M1193A, M1194A, M1195A, M1196A, M1196S