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Fetal monitoring recording paper chemical/thermal en accordéon, quadrillage vert, indication de fin de ramette

Pliage en accordéon

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Papier d’enregistrement thermochimique pour moniteur fœtal, avec indication de fin de ramette sur la dernière page. Quadrillage vert avec repères toutes les minutes (tous les 3 cm). Échelle de PIU : 0-100 mmHg, échelle de RCF 50-210.

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Fiche technique

Papier à pliage en accordéon
Papier à pliage en accordéon
Taille du papier
  • 15 cm x 10 cm (longueur totale : 15 m)
Informations sur le produit
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Dimensions du produit
  • Échelle RCF : 50-210
Informations sur le produit
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Catégorie de produit
  • Papier
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1350A, M1350B, M1350C, M1351A, M1353A, M2922A, M2702A, M2703A, M2925A, M2704A, M2705A
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Type de produit
  • Pliage en accordéon
Utilisation monopatient OU multipatient
  • À usage unique
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 5,110 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 150 feuilles par paquet, 40 paquets par boîte
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Compatible avec d’autres consommables
  • N/A
Papier à pliage en accordéon
Papier à pliage en accordéon
Taille du papier
  • 15 cm x 10 cm (longueur totale : 15 m)
Informations sur le produit
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Dimensions du produit
  • Échelle RCF : 50-210
Voir toutes les caractéristiques
Papier à pliage en accordéon
Papier à pliage en accordéon
Taille du papier
  • 15 cm x 10 cm (longueur totale : 15 m)
Informations sur le produit
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Dimensions du produit
  • Échelle RCF : 50-210
Informations sur le produit
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Catégorie de produit
  • Papier
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1350A, M1350B, M1350C, M1351A, M1353A, M2922A, M2702A, M2703A, M2925A, M2704A, M2705A
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Type de produit
  • Pliage en accordéon
Utilisation monopatient OU multipatient
  • À usage unique
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 5,110 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 150 feuilles par paquet, 40 paquets par boîte
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Compatible avec d’autres consommables
  • N/A
  • Le papier chimique/thermique est un dispositif médical de classe I fabriqué par Philips. Il est destiné à l'impression d'examens electrocardiographiques. Les actes effectués avec ce dispositif sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d'utilisation. Avril 2021
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

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