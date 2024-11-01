Papier d’enregistrement thermochimique pour moniteur fœtal, avec indication de fin de ramette sur la dernière page. Quadrillage orange avec repères toutes les minutes (tous les 3 cm). Échelle de PIU : 0-100 mmHg, échelle de RCF 30-240.
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Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Non
Catégorie de produit
Papier
Type de produit
Pliage en accordéon
Certification CE
Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
À usage unique
Poids
5,140
kg
Conditionnement
150 feuilles par paquet, 40 paquets par boîte
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Durée de conservation minimum
Aucune
Stérile OU non stérile
Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
N/A
Le papier chimique/thermique est un dispositif médical de classe I fabriqué par Philips. Il est destiné à l'impression d'examens electrocardiographiques. Les actes effectués avec ce dispositif sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d'utilisation. Avril 2021
Disponibilité variable selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
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