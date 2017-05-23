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Pliage en accordéon

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Fiche technique

Papier à pliage en accordéon
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Taille du papier
  • Format A4
Informations sur le produit
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Catégorie de produit
  • Papier
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1700A, M1701A, M1702A
Type de produit
  • Pliage en accordéon
Utilisation monopatient OU multipatient
  • A usage unique
Certification CE
  • Oui
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Compatible avec d’autres consommables
  • N/D
Papier à pliage en accordéon
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  • Format A4
Informations sur le produit
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  • Papier
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Type de produit
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Utilisation monopatient OU multipatient
  • A usage unique
Certification CE
  • Oui
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
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  • Aucune
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