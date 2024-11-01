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Jeu de 6 fils, à pince Câble patient pour dérivations périphériques, CEI, USI

Jeu de fils d’électrodes

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Codage couleur, pour une gestion simplifiée des fils. 1 jeu par sachet. À utiliser avec le câble patient M1665A. Se commande avec la référence M1533A.

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Fiche technique

Jeu de fils d’électrodes ECG
Jeu de fils d’électrodes ECG
Type de patient
  • Enfant, adulte
Site d’application
  • Membre
Longueur du jeu de fils
  • 1,6 m
Nombre de fils
  • 6
Blindé
  • Oui
Méthode de fixation des électrodes
  • Terminaison à pince
Codage couleur
  • CEI
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Catégorie de produit
  • ECG
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M3000A, M3001A/C12, M3001A/C18, M3002A/C12, M8102A/C12, M8105A/C12, M1001B, M1002B
Type de produit
  • Jeu de fils d’électrodes
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Multipatient
Poids
  • 0,160 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 1 jeu de fils d’électrodes
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • M1665A
Jeu de fils d’électrodes ECG
Jeu de fils d’électrodes ECG
Type de patient
  • Enfant, adulte
Site d’application
  • Membre
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Catégorie de produit
  • ECG
Voir toutes les caractéristiques
Jeu de fils d’électrodes ECG
Jeu de fils d’électrodes ECG
Type de patient
  • Enfant, adulte
Site d’application
  • Membre
Longueur du jeu de fils
  • 1,6 m
Nombre de fils
  • 6
Blindé
  • Oui
Méthode de fixation des électrodes
  • Terminaison à pince
Codage couleur
  • CEI
Informations sur le produit
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Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Catégorie de produit
  • ECG
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M3000A, M3001A/C12, M3001A/C18, M3002A/C12, M8102A/C12, M8105A/C12, M1001B, M1002B
Type de produit
  • Jeu de fils d’électrodes
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Multipatient
Poids
  • 0,160 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 1 jeu de fils d’électrodes
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
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