Les jeux de fils d’électrodes à terminaisons à pince pour BO intègrent des filtres de protection contre les appareils d’électrochirurgie et sont conçus pour une utilisation en bloc opératoire. Ils ne permettent pas de mesurer la respiration. Codage couleur, pour une gestion simplifiée des fils. 1 jeu par sachet. De couleur orange pour identifier facilement les fils destinés au BO. Remplace l’ancien jeu M1611A. À utiliser avec les nouveaux modèles de câbles patient M1668A, M1669A, M1663A et M1949A.
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Le jeu de brins 3 fils Philips est un dispositif médical de classe I fabriqué par Philips. Il est destiné à la prise de mesure dans le cadre d'un examen ECG. Les actes effectués avec ce dispositif sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Février 2021
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