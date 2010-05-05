Câble patient blindé avec connecteur ECG à 12 broches, permettant de brancher un jeu de 5 fils de télémétrie sur un moniteur patient IntellliVue. Ce câble patient peut être utilisé indifféremment avec le système de codage couleur AAMI ou CEI. 1 câble patient par sachet. Longueur : 2 m. À utiliser avec les jeux de fils d’électrodes suivants : M1968A, M1976A, M1644A, M1602A, M1973A et M1979A. Étiquettes AAMI et CEI incluses.
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Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Non
Type de produit
Câble patient
Utilisation monopatient OU multipatient
Utilisation multipatient
Certification CE
Oui
Poids
0,020
kg
Conditionnement
1 câble patient
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Durée de conservation minimum
Aucune
Stérile OU non stérile
Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
M1968A, M1976A, M1644A, M1602A, M1973A, M1979A
Les câbles tronc pour ECG sont des dispositifs médicaux de classe I fabriqués par Philips. Ils sont destinés à la surveillance des ECG. Les actes effectués avec ce dispositif sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Octobre 2025
Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
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