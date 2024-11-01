Jeu de 3 fils non blindé à mini-clip, CEI, 0,7 m, destiné à un usage néonatal. De couleur violette, pour une gestion simplifiée des fils. 1 jeu par sachet. À utiliser avec les nouveaux modèles de câbles patient M1668A, M1669A, M1663A et M1949A.
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