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Adult Pressure Interconnect Cable - 1.5m (4.92' )

Connecteur de tubulure 6 mm

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Connecte tous les brassards de PNI Philips réutilisables et à usage unique pour adulte/enfant aux moniteurs. À utiliser uniquement avec les brassards pour adulte et enfant. NE PAS UTILISER avec les brassards pour nouveau-né.

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Fiche technique

Tubulure pour brassards de PNI
Tubulure pour brassards de PNI
Longueur de la tubulure
  • 1,5 m
Type de patient
  • Enfant, adulte
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • PNI
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1008A, M1008B, M3000A, M3001A, M3002A, 863055, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863275, 863276, 863278, M8105A, M8105AT, M8102A, M2636C, M3535A, M3536A, M3536M, M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A, M8105AS
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Type de produit
  • Tubulure
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 0,090 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 1 tubulure par sachet
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • Brassards de PNI Philips
Tubulure pour brassards de PNI
Tubulure pour brassards de PNI
Longueur de la tubulure
  • 1,5 m
Type de patient
  • Enfant, adulte
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • PNI
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1008A, M1008B, M3000A, M3001A, M3002A, 863055, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863275, 863276, 863278, M8105A, M8105AT, M8102A, M2636C, M3535A, M3536A, M3536M, M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A, M8105AS
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Tubulure pour brassards de PNI
Tubulure pour brassards de PNI
Longueur de la tubulure
  • 1,5 m
Type de patient
  • Enfant, adulte
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • PNI
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1008A, M1008B, M3000A, M3001A, M3002A, 863055, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863275, 863276, 863278, M8105A, M8105AT, M8102A, M2636C, M3535A, M3536A, M3536M, M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A, M8105AS
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Type de produit
  • Tubulure
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 0,090 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 1 tubulure par sachet
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • Brassards de PNI Philips
  • Les tubulures d'interconnexion pour brassards de pression non invasive sont des dispositifs médicaux de classe I fabriqués par Philips. Ils sont destinés au monitorage de la PNI des patients . Les actes effectués avec ce dispositif sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Février 2021
  • Le défibrillateur/moniteur HeartStart MRx est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TUV SUD CE0123. Il est destiné au traitement des arrêts cardio-respiratoires. Les actes effectués avec le défibrillateur HeartStart MRx sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Decembre 2024.
  • SureSigns est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TUV SUD CE0123. Il est destiné pour être utilisé par des professionnels de santé en cas de besoin de monitorage des paramètres physiologiques des patients. Les actes effectués avec le ce dispositif sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Decembre 2024.
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

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