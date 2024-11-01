Tubulure d’interconnexion pour brassard de pression néonatal. Longueur : 3,0 m. Convient uniquement aux brassards monopatients Philips pour nouveau-né (et non à ceux pour enfant/adulte). Intègre une nouvelle configuration de connexion. Ce câble doit être utilisé pour une surveillance classique au chevet du patient. Remplace le modèle M1597B. NE PAS UTILISER avec les brassards pour enfant/adulte.
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Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
Non
Type de produit
Tubulure
Utilisation monopatient OU multipatient
Multipatient
Certification CE
Oui
Poids
0,195
kg
Conditionnement
1 tubulure par sachet
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
Oui
Stérile OU non stérile
Non stérile
Durée de conservation minimum
Aucune
Compatible avec d’autres consommables
Brassards de PNI Philips pour nouveau-né
Les brassards de pression non-invasive réutilisables ou à usage unique, sont des dispositifs médicaux de classe I fabriqués par Philips. Ils sont destinés au monitorage de la PNI des patients. Les actes effectués avec ces brassards sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation.
Les tubulures d'interconnexion pour brassards de pression non-invasive sont des dispositifs médicaux de classe I fabriqués par Philips. Ils sont destinés au monitorage de la PNI des patients . Les actes effectués avec ce dispositif sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation.
Décembre 2020
Disponibilité variable selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
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