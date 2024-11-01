Jeu de 4 fils blindés, à pince Câble patient, dérivations précordiales, connecteur orange, AAMI, BO Jeu de fils d’électrodes

Les jeux de fils d’électrodes à terminaisons à pince pour BO intègrent des filtres de protection contre les appareils d’électrochirurgie et sont conçus pour une utilisation en bloc opératoire. Ils ne permettent pas de mesurer la respiration. Codage couleur, pour une gestion simplifiée des fils. 1 jeu par sachet. À utiliser avec le câble patient M1665A. Se commande avec la référence M1684A.